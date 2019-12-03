شكرا لقرائتكم الأهلي ضد بني سويف .. فايلر يجهز محمود وحيد لقيادة الجبهة اليسرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى رينية فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، إلى الاعتماد على محمود وحيد ظهير أيسر القلعة الحمراء في مباراة اليوم أمام بني سويف، والتي تقام في تمام السابعة والنصف مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

يجهز النادي الأهلي محمود وحيد لقيادة الجبهة اليسرى في مباراة اليوم استعداداً لموقعة الهلال السوداني في ثاني جولات دور المجموعات، بعد الإصابة التي تعرض لها علي معلول ظهير أيسر القلعة الحمراء في العضلة الضامة خلال مشاركته مباراة الأهلي والنجم الساحلي في مستهل مشوار المارد الأحمر بدور المجموعات، والتي خسرها النادي الأهلي بهدف نظيف.

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تعرض أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي للطرد في مباراة الأهلي والنجم الساحلي بعد مرور 13 دقيقة من عمر اللقاء، وهو ما يعني أن اللاعب لن يشارك في مباراة الهلال بسبب الإيقاف، حيث كان الأهلي يعتمد على أشرف في هذا المركز مع غياب علي معلول.

ويعتبر محمود وحيد هو الاختيار المتبقي للسويسري رينيه فايلر لقيادة الجبهة اليسرى، خاصة مع إصابة معلول وإيقاف أيمن أشرف، وعدم قيد حسين السيد بقائمة الأهلي الأفريقية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل خلال المباراة التي يستضيفها استاد السلام في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.