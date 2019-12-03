شكرا لقرائتكم الأهلي ضد بني سويف .. فايلر يجهز محمود وحيد لقيادة الجبهة اليسرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يجهز النادي الأهلي محمود وحيد لقيادة الجبهة اليسرى في مباراة اليوم استعداداً لموقعة الهلال السوداني في ثاني جولات دور المجموعات، بعد الإصابة التي تعرض لها علي معلول ظهير أيسر القلعة الحمراء في العضلة الضامة خلال مشاركته مباراة الأهلي والنجم الساحلي في مستهل مشوار المارد الأحمر بدور المجموعات، والتي خسرها النادي الأهلي بهدف نظيف.
ويعتبر محمود وحيد هو الاختيار المتبقي للسويسري رينيه فايلر لقيادة الجبهة اليسرى، خاصة مع إصابة معلول وإيقاف أيمن أشرف، وعدم قيد حسين السيد بقائمة الأهلي الأفريقية.
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل خلال المباراة التي يستضيفها استاد السلام في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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