شكرا لقرائتكم الأهلي ضد بني سويف .. تعرف على التشكيل المتوقع للأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
حراسة المرمى: شريف إكرامى.
خط الدفاع: محمود وحيد، ياسر إبراهيم، سعد سمير، أحمد فتحى.
خط الوسط: حسام عاشور، آليو ديانج، وليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو.
الهجوم: مروان محسن
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