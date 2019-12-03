شكرا لقرائتكم الأهلي ضد بني سويف .. تعرف على التشكيل المتوقع للأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تدريبات الأهلي الأخيرة تشكيل الفريق الأحمر المتوقع لمواجهة بنى سويف المقرر اقامتها مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة، والتي تأتى ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر. ووفقاً للتدريبات الأخيرة فإن تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بنى سويف، وفقاً لما قدمه الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر سيكون كالتالي : حراسة المرمى: شريف إكرامى. Advertisements خط الدفاع: محمود وحيد، ياسر إبراهيم، سعد سمير، أحمد فتحى. خط الوسط: حسام عاشور، آليو ديانج، وليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو. الهجوم: مروان محسن

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