شكرا لقرائتكم انتركلوب الأنجولى يصل القاهرة للمشاركة فى بطولة أفريقيا لأندية السلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وصل فريق انتركلوب الأنجولى إلى القاهرة للمشاركة فى منافسات بطولة أفريقيا لكرة السلة للأندية الأبطال سيدات ، و التى تقام فى الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر الجارى ، باستاد القاهرة .
ويشارك فى البطولة كل من فيروفياريو دى مابوتو بطل موزمبيق ، و إنتر كلوب الانجولى ، والثنائي النيجيري المحارب الجوي ، ووزارة جبل النار ، و أي سي بي ماكمومينو الكونغولي ، وفاب الكاميروني ، وأنيرجي البنيني ، ومواني الكيني ، ومن مصر يشارك الأهلى و سبورتنج .
ويتولى محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد ، منصب مدير البطولة .
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