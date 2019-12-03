شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. المصرى البورسعيدى يبدأ الاستعداد لقنا بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ، اليوم، فى تمام السادسة مساء فريق المصرى البورسعيدى بقيادة إيهاب جلال استعداداته لمواجهة قنا بدور الـ32 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها الخامسة عصر الخميس المقبل على استاد الجيش بالسويس، ولم يحصل الفريق على راحة حيث عاد من موريتانيا مساء أمس الاثنين من موريتانيا.

وفاز المصرى البورسعيدى على مضيفه نواذيبو الموريتانى بنتيجة 3-2 ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية.

وبتلك النتيجة حصد المصرى أول 3 نقاط فى مشواره بالكونفدرالية، محتلا المركز الثانى فى المجموعة الأولى بالتساوى مع بيراميدز (الأول).

وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت المصرى فى المجموعة الأولى، التى تضم بجانبه بيراميدز ونواذيبو اف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.