شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وحيد يقود الجبهة اليسرى للأهلى أمام بنى سويف استعداداً للهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى إلى الاعتماد على محمود وحيد ظهير أيسر القلعة الحمراء فى مباراة اليوم أمام بنى سويف، والتى تقام فى تمام السابعة والنصف مساء على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

يجهز النادى الأهلى محمود وحيد لقيادة الجبهة اليسرى فى مباراة اليوم استعداداً لموقعة الهلال السودانى فى ثانى جولات دور المجموعات، بعد الإصابة التى تعرض لها على معلول ظهير أيسر القلعة الحمراء فى العضلة الضامة خلال مشاركته مباراة الأهلى والنجم الساحلى فى مستهل مشوار المارد الأحمر بدور المجموعات، والتى خسرها النادى الأهلى بهدف نظيف.

Advertisements

تعرض أيمن أشرف لاعب النادى الأهلى للطرد فى مباراة الأهلى والنجم الساحلى بعد مرور 13 دقيقة من عمر اللقاء، وهو ما يعنى أن اللاعب لن يشارك فى مباراة الهلال بسبب الإيقاف، حيث كان الأهلى يعتمد على أشرف فى هذا المركز مع غياب على معلول.

ويعتبر محمود وحيد هو الاختيار المتبقى للسويسرى رينيه فايلر لقيادة الجبهة اليسرى، خاصة مع إصابة معلول وإيقاف أيمن أشرف، وعدم قيد حسين السيد بقائمة الأهلى الأفريقية.

ويستعد النادى الأهلى لمواجهة الهلال السودانى يوم الجمعة المقبل خلال المباراة التى يستضيفها استاد السلام فى ثانى جولات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.