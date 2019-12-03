شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال وائل جمعة عن مواجهة الأهلى وبنى سويف بكأس مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى وائل جمعة نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق أن المارد الأتحمر قادر على تجاوز عقبة بنى سويف فى كأس مصر، حتى مع إراحة عدد كبير من اللاعبين وغيابهم عن المباراة.

وكتب وائل جمعة عبر تويتر "الأهلى يواجه بنى سويف فى بداية مشوار المنافسة على لقب كأس مصر.. يغيب العديد من الأساسيين عن اللقاء بهدف إراحتهم لمباراة الهلال فى دورى أبطال أفريقيا.. لكن كل اللاعبين نجوم وقادرين على تحقيق الفوز إن شاء الله .. بالتوفيق للأهلى".

ويدخل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى اختباراً محلياً جديداً، عندما يستضيف فريق بنى سويف مساء اليوم الثلاثاء، وبالتحديد فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء على استاد القاهرة الدولى، فى المواجهة التى تأتى ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويرغب النادى الأهلى فى مصالحة جماهيره وتعويض الخسارة الأفريقية المفاجئة أمام النجم الساحلى بهدف نظيف، فى المواجهة التى أقيمت بين الفريقين مساء الجمعة الماضى بملعب رادس، والتى حسمها النجم لصالحه بهدف نظيف.