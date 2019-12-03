شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا "محتار" في التخطيط لمستقبله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق أفيس البرتغالي، حيرته في التخطيط لمستقبله خلال الفترة المقبلة في ظل تناثر الأنباء عن اقتراب اللاعب من العودة إلى مصر عبر النادي الأهلي.

وكتب كهربا عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام: أنا نفسي أفهم !! هو كل تأخيرة وفيها خيرة ولا خير البر عاجله ولا خير الأمور الوسط. عشان بس أعرف أخطط لمستقبلي.

وقبل عدة أيام انتشرت أنباء عن اتجاه النادى الأهلى لضم كهربا لصفوف فريقه الأول، الأمر الذى زاد من تأكيده الجلسة التى عقدها اللاعب مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، عقب العودة من رحلة المنتخب الوطنى قادمًا للقاهرة من جزر القمر، فى المباراة التى خاضها الفراعنة، يوم 18 نوفمبر الماضى، بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

يذكر أن محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك الذى رحل فى الصيف الماضى إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالى، عقد فى نوفمبر الماضى، جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، عقب العودة من رحلة المنتخب الوطنى قادما إلى القاهرة من جزر القمر، فى المباراة التى خاضها الفراعنة بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.