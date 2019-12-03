شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. مباريات القمة "كلمة السر" في تراجع نتائج الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما تكون نتائج مباريات القمة مؤثرة في مشوار أحد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، ففي الوقت الذي يفوز أحد الفريقين تكون بداية للتألق والتوهج ومواصلة النتائج القوية في الدوري، وفي الوقت الذي يخسر فيه أحد القطبين تهتز ثقة اللاعبين في أنفسهم ويتعرض لهزة فنية وحالة من عدم الاستقرار ويترتب على ذلك سوء النتائج والأداء.

وغالبا ما تكون مباريات القمة "كلمة السر" في تراجع نتائج أحد القطبين، ودخوله في دوامة عدم الاستقرار الفني وتلقيه هزائم أو خسارة ألقاب في بطولات مختلفة، وما ينتج عنها من حالة عدم الرضا لدى جماهير الناديين، وما يتبعها من موقف مجالس الإدارة في التعامل مع الأجهزة الفنية سواء بالإقالة أو تجديد الثقة فيهم.

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