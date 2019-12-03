شكرا لقرائتكم خبر عن 50 لاعبا فى قائمة المنتخب الأولمبى الأولية قبل طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن القائمة المبدئية للفراعنة لأوليمبياد طوكيو 2020، تضم 50 لاعبًا، بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا". قال غريب لـ"الخليج 365"، إنه سيرسل قائمة الـ50 لاعبًا للفيفا في شهر يونيو المقبل، على أن يتم تصفيتهم إلى 18 لاعبًا يشكلون القائمة الأساسية للمنتخب، بجانب 4 لاعبين إضافيين خارج القائمة يسافرون مع الفريق القومي إلى طوكيو تحسبًا لإصابة أي لاعب في القائمة الأساسية قبل البطولة. يذكر أن المنتخب الأولمبى توج مؤخرا ببطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة وتأهل للأولمبياد طوكيو 2020 بجانب كوت ديفوار وجنوب افريقيا.

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