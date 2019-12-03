شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلى يعلن غياب ابراهيم أبو زيد عن مواجهة طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن إبراهيم أبواليزيد مدافع الفريق سيكون جاهزا عقب مواجهة طنطا.

ويستضيف الدراويش منافسه الفريق الصاعد لدورى الأضواء الاربعاء القادم لحساب مؤجلات المرحلة الخامسة بالمسابقة.

وأكمل طبيب الفريق :”اللاعب فى مرحلة التجهيز بعد انتهاء برنامجه العلاجى والتأهيلى وسيكون جاهزا للمشاركة مع الفريق عقب اللقاء المذكور”.

وكان اللاعب قد تعرض للاصابة فى الخلفية والتى ابعدته عن صفوف الفريق خلال الفترة الماضية.

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