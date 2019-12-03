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قصة صور.. محمد سالم هداف جديد فى قلعة الجبل الأخضر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش محمد سالم صانع ألعاب المقاولون العرب حالة من التوهج الكروي في ظل العروض المميزة التي يقدمها نجم ذئاب الجبل منذ انضمامه إلى الفريق في الميركاتو الصيفي الماضي، ليتربع على عرش صدارة هدافي المقاولون ويؤمن لفريقه صدارة الدوري العام.

محمد سالم بدأ مشواره الكروي في المقاولون العرب قبل أن يلتحق بنادي الزمالك بعدما لفت أنظار الفريق الأبيض ويخوض صاحب الـ 25 عامًا فترة تنقلات خلال عدد من الأندية المصرية وهي الزمالك والاتحاد وبتروجت والداخلية، قبل أن يستقر به الحال في قلعة الجبل الأخضر مع بداية الموسم الجاري بعد انتقاله للمقاولون لمدة 3 مواسم.

ونجح محمد سالم خلال مشاركاته مع المقاولون منذ بداية الدوري في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين لزملائه بالفريق ليضع بصمته على 6 أهداف كاملة سجلها المقاولون العرب حتى الآن خلال ست مباريات.

محمد سالم كان قد نجح في إحراز هدفي الفوز للمقاولون بشباك الجونة خلال منافسات الجولة السادسة من الدوري العام، ليرفع رصيد فريقه إلى النقطة 13 في صدارة الدوري العام.

سالم هداف المقاولون العرب
سالم هداف المقاولون العرب

 

سالم هداف المقاولون
سالم هداف المقاولون

 

سالم والنصف الحلو
سالم والنصف الحلو

 

سالم
سالم

 

محم دسالم لاعب الزمالك السابق
محم دسالم لاعب الزمالك السابق

 

محمد سالم 2
محمد سالم 2

 

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محمد سالم خارج الملعب
محمد سالم خارج الملعب

 

محمد سالم في التدريبات
محمد سالم في التدريبات

 

محمد سالم في الكعبة المشرفة
محمد سالم في الكعبة المشرفة

 

محمد سالم لاعب المقاولون العرب
محمد سالم لاعب المقاولون العرب

 

محمد سالم هداف المقاولون العرب
محمد سالم هداف المقاولون العرب

 

محمد سالم وخطيبته
محمد سالم وخطيبته

 

محمد سالم
محمد سالم

 

نجم المقاولون
نجم المقاولون

 

هداف المقاولون
هداف المقاولون

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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