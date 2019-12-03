أحمد رمضان بيكهام: الزمالك لم يفاوضني.. طريقة دجلة ساعدتني مع المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار - عبد الرحمن طارق:

مدافع مميز قدم بطولة اكثر من رائعة مع المنتخب الأولمبي وكان أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري تحت 23 عامًا.

أحمد رمضان بيكهام لاعب نادي وادي دجلة واحد عناصره الأساسية يتحدث لمصراوي عن الأولمبياد طوكيو وطموحاته وحقيقة عودته للأهلي ووضع وادي دجلة في الدوري.

في البداية كيف ترى موقف وادي دجلة هذا الموسم؟

سنكون أفضل في الفترة المقبلة الفريق كان يحتاج لمكسب فقط لاكتساب الثقة، موقفنا ليس صعب كما يقول البعض، نقدم أداء مميز والجميع يشيد بذلك.

هل طريقة لعب وادي دجلة خدمتك مع المنتخب الأولمبي؟

بكل تأكيد طريقة لعب وادي دجلة خدمتني في البطولة وكانت سببا في ظهوري بشكل جيد، الطريقة صعبه للغاية لأنها تعتمد على بناء الهجمة من الخلف وبالتالي أي تمريرة خاطئة تعرضنا للخطر، وطريقة لعب المنتخب الأولمبي تعتمد على وجود ليبرو فبالتالي كان لا بد أن يكون الثنائي الدفاعي يجيدان بناء الهجمة من الخلف.

أيهما أصعب طريقة لعب دجلة أم الأولمبي؟

طريقة دجلة اصعب لأننا نلعب ب ٢ مدافعين فقط، بينما في المنتخب الأولمبي نلعب بثلاثة مدافعين فالأمر أسهل إلى حد ما علينا.

ما المراكز التي تجيد اللعب فيها؟

مدافع صريح و ظهير أيمن و خط وسط مدافع.

كيف ترى اللعب في أكثر من مركز؟

بالطبع اللعب في أكثر من مركز يميزني وأراه شيئًا جيدًا وأفيد فريقي من خلاله في حالة وجود نقص في مركز ما، ففي وادي دجلة شاركت الموسم الماضي كمدافع صريح، وفي أكثر من ١٠ مباريات كظهير أيمن، والموسم الحالي أشارك كمدافع صريح.

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هل تلقيت عروض خلال الفترة الحالية؟

لم أتلق أي عروض في الفترة الحالية حتى عن طريق وكيلي، أركز مع وادي دجلة في الفترة الحالية حتى نصل لطموح الإدارة.

البعض يقول ان الزمالك يفاوضك؟

هذا كلام ليس له أساس من الصحة، لم أتلق أي عروض كما تحدثت، وتفاجأت بمثل هذه الاخبار.

أيهما تفضل الانتقال للأهلي أم الزمالك؟

اي لاعب يتمنى الانضمام للأهلي أو الزمالك، فهم ناديان الأكبر في مصر وأفريقيا، ولكني أفضل النادي الذي سأشارك معه باستمرار ويكون لي بصمة.

ما حقيقة البند الذي وضعه الأهلي في عقدك مع دجلة لعودتك له؟

حتى هذه اللحظة لا أعلم عنه أي شيء، ولم أسأل مسؤولو دجلة عن حقيقة هذا الأمر لأن حتى الآن لم أتلقى أي عروض كي أتحدث معهم عن هذا البند، ولكن إذا طلبني الأهلي بشكل رسمي للعودة فهذا البند يكون شيء جيد ومميز.

ما طموحاتك خلال الفترة المقبلة؟

ان استمر مع وادي دجلة وألعب بشكل أساسي حتى أشارك في الأولمبياد المقبلة بطوكيو ونقدم أداءً مميزًا، وبعدها لبدء رحلة البحث عن خطوتي المقبلة.

البعض بدأ يرشح أحمد حجازي للانضمام للأولمبياد ما تعليقك؟

هناك قرار صدر بمنعنا عن الحديث في هذه الأمور، شوقي غريب المدير الفني للفريق هو صاحب القرار فمن ينضم أم لا، وبكل تأكيد الثلاثي الذي سينضم سيكون إضافة لنا.