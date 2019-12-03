بيراميدز يغلق الباب أمام رحيل نجومه

أغلق نادى بيراميدز باب الرحيل أمام نجوم الفريق الأول لكرة القدم، فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعدما تلقى بعضهم العديد من العروض.

ورفضت إدارة النادى فكرة رحيل أى لاعب من القوام الرئيسى خلال فترة انتقالات يناير القادمة، بناء على رغبة الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى سبيستيان ديسابر، والذى يرغب فى الحفاظ على العناصر المميزة والهيكل الأساسى فى ظل منافسة الفريق على العديد من البطولات سواء المحلية أو الافريقية.

وتلقى العديد من اللاعبين عددًا من الاتصالات خلال الفترة الماضية، للرحيل فى المريكاتو القادم، على رأسهم عبدالله السعيد واريك تراورى وعمر جابر ونبيل عماد «دونجا» وأحمد على وعبدالله بكرى.

ويعد عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق وقائده أحد أفضل لاعبى بيراميدز منذ الموسم الماضى والحالى، بعدما قاد فريقه لتحقيق الفوز فى أكثر من مباراة بفضل أهدافه الحاسمة وصانعة الأهداف لزملائه.

ورفض ديسابر، رحيل اللاعب فى الفترة المقبلة، نظرًا لحاجة الفريق لخدماته الفنية، فى ظل الخبرات الكبيرة التى يتمتع بها اللاعب، مؤكدًا أنه أحد أفضل لاعبى الدورى المصرى.

ولعب «السعيد» مع بيراميدز 5 مباريات فقط فى مسابقة الدورى قبل أن يتعرض للإصابة، أحرز خلالها 5 أهداف وصنع 4 غيرها.

ويعتبر البوركينى إيريك تراورى، ضمن اللاعبين الممنوعين من الرحيل عن بيراميدز فى يناير، وذلك بعد دخوله اهتمامات العديد من الأندية، على رأسها النادى الأهلى، الذى أشاد مسئولوه بالمستوى الذى ظهر عليه مع الفريق فى المباريات الماضية.

وقرر مسئولو النادى عدم التفريط فى خدمات تراورى، مهما كانت الاغراءات المالية، حتى يستطيع النادى مواصلة المنافسة على جميع البطولات التى يشارك بها هذا الموسم.

اللاعب صاحب الـ23 عامًا لعب مع بيراميدز هذا الموسم 6 مباريات فى مسابقة الدورى أحرز خلالها هدفين وصنع مثلهما.

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كما يعد الجوكر عمر جابر، أحد أبرز اللاعبين الممنوعين من الرحيل، بعدما رفض ديسابر، عودته للزمالك فى يناير القادم، نظرًا لأنه إحدى الركائز الأساسية فى تشكيل الفريق، خاصة فى ظل إجادته اللعب فى مركز الظهير الأيمن

والجناح ولاعب الوسط.

اللاعب صاحب الـ27 عامًا لعب مع بيراميدز هذا الموسم 5 مباريات أحرز خلالها هدفًا واحدًا وصنع مثله.

ويعتبر دونجا من اللاعبين المؤثرين فى وسط ملعب بيراميدز، بعدما تألق بشكل لافت فى الموسم الماضى وفرض نفسه بقوة على تشكيلة المنتخب الوطنى التى تضم عددًا من النجوم منهم محمد الننى وطارق حامد وعمرو السولية.

ورفض ديسابر رحيل دونجا للزمالك فى الفترة المقبلة، كونه من الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها فى طريقة اللعب، وضرورة وجود العديد من البدائل الجاهزة، فى ظل ضغط المباريات وكثرة البطولات التى يشارك فيها الفريق.

ويرغب المدير الفنى فى استمرار المهاجم أحمد على ضمن صفوف الفريق بالرغم من ابتعاده عن المشاركة أساسيا خلال الفترة الماضية وخروجه أيضا من قائمة المباريات، وعدم التفكير فى رحيله إلا فى نهاية الموسم الجارى.

ودخل مهاجم بيراميدز دائرة اهتمام العديد من الأندية للتعاقد معه فى المريكاتو الشتوى مثل انبى والمقاولون العرب والمقاصة.

وتمسك ديسابر ببقاء «على» لقناعته بإمكانياته الكبيرة وثقته فى قدرة اللاعب على استعادة مستواه المعهود والتألق من جديد وهز الشباك فى الأسابيع القادمة.

وسجل اللاعب صاحب الـ33 عاما هدفا واحدا هذا الموسم فى بطولة الكونفيدرالية الافريقية، ولم يسجل أى هدف فى الدورى رغم أنه كان هداف المسابقة فى الموسم الماضى برصيد 18 هدفا.