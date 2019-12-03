شريف إكرامي يقود التشكيل المتوقع للأهلي في لقاء بني سويف

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على ملامح تشكيلة الفريق الأحمر في لقاء بني سويف بدور الـ32 ببطولة كأس مصر اليوم الثلاثاء في ستاد القاهرة. واستبعد فايلر عدداً من اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في المباريات الأخيرة لإراحتهم قبل لقاء الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا. ويضم التشكيل المتوقع للأهلي أمام بني سويف كلاً من: حراسة المرمى: شريف إكرامي الدفاع: أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – محمود وحيد الوسط: حسام عاشور – أليو ديانج – أحمد الشيخ – جيرالدو الهجوم: وليد أزارو – صلاح محسن كلاً من: حراسة المرمى: شريف إكرامي الدفاع: أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – محمود وحيد الوسط: حسام عاشور – أليو ديانج – أحمد الشيخ – جيرالدو الهجوم: وليد أزارو – صلاح محسن

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