بعثة الهلال السوداني تصل مصر لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وصلت بعثة فريق الهلال السوداني القاهرة لمواجهة الأهلي المقررة يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. حضرت بعثة الهلال صباح اليوم الثلاثاء إلى القاهرة لبدء معسكر مغلق لمدة 72 ساعة استعداداً لمواجهة الأهلي، ويتابع الفريق السوداني مساء اليوم مباراة الأهلي وبني سويف في الكأس. إلى القاهرة لبدء معسكر مغلق لمدة 72 ساعة استعداداً لمواجهة الأهلي، ويتابع الفريق السوداني مساء اليوم مباراة الأهلي وبني سويف في الكأس. Advertisements

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