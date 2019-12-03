بعثة الهلال السوداني تصل مصر لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وصلت بعثة فريق الهلال السوداني القاهرة لمواجهة الأهلي المقررة يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لدورالمجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
حضرت بعثة الهلال صباح اليوم الثلاثاءإلى القاهرة لبدء معسكر مغلق لمدة 72 ساعة استعداداً لمواجهة الأهلي، ويتابع الفريق السوداني مساء اليوم مباراة الأهلي وبني سويف في الكأس.
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