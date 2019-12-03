تعرف على أرقام اللاعبين الإضافيين في قائمة المنتخب الأولمبي قبل أولمبياد طوكيو

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن أرقام اللاعبين الأربعة الإضافيين، المقرر ضمهم للقائمة الأساسية للفريق القومي في أوليمبياد طوكيو 2020.

وقال غريب لـ "الوفد"، إن اللاعبين

الأربعة أرقامهم 19 و20 و21 و22، لكن لابد أن يكون رقم 22 لحارس ثالث ينضم ضمن الرباعي الإضافي، تحسبًا لإصابة أي لاعب في القائمة الأساسية قبل البطولة.

وتابع أن اللوائح تسمح باصطحاب اللاعبين الأربعة نظرًا لبعد المسافة وصعوبة لحاق أي لاعب خارج القائمة بمنتخب بلاده في اليابان حال حدوث أي إصابة بشكل مفاجئ للاعب قبل انطلاق الأوليمبياد.