كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن أرقام اللاعبين الأربعة الإضافيين، المقرر ضمهم للقائمة الأساسية للفريق القومي في أوليمبياد طوكيو 2020.
وقال غريب لـ "الوفد"، إن اللاعبينالأربعة أرقامهم 19 و20 و21 و22، لكن لابد أن يكون رقم 22 لحارس ثالث ينضم ضمن الرباعي الإضافي، تحسبًا لإصابة أي لاعب في القائمة الأساسية قبل البطولة.
وتابع أن اللوائح تسمح باصطحاب اللاعبين الأربعة نظرًا لبعد المسافة وصعوبة لحاق أي لاعب خارج القائمة بمنتخب بلاده في اليابان حال حدوث أي إصابة بشكل مفاجئ للاعب قبل انطلاق الأوليمبياد.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أرقام اللاعبين الإضافيين في قائمة المنتخب الأولمبي قبل أولمبياد طوكيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.