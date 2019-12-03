بعد 21 عاماً.. الأهلي يواجه بني سويف في الكأس

يلتقي فريق الأهلي مساء اليوم الثلاثاء بني سويف في دور الـ32 من بطولة كأس مصر. وتقابل الفريقان 5 مرات من بينها مرة واحدة منذ 21 عاماً في كأس مصر بجانب 4 لقاءات بالدوري.

جمعت المواجهة الأولى جمعت الفريقين في بطولة الدوري الممتاز موسم 63-64 فاز الأهلي في مباراة الدور الأول بنتيجة 6-2 وفاز في الدور الثاني بهدف دون رد.

وتجددت مواجهة الفريقين قبل 44 عاما في الدوري وتحديدا في موسم 74-75 وانتهى لقاء الدور الأول بفوزالأهلي بهدف دون رد وتكرر الفوز في الدور الثاني بهدفين دون رد. وأقيمت مباراة وحيدة جمعت الفريقين ببطولة كأس مصر في موسم 97-98 وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-1.