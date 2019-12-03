الاتحاد والجزيرة يتصارعان لتحديد بطل السلة الليلة

الاتحاد والجزيرة كتب ـ عادل يوسف وسارة جاب الله: يواجه الفريق الأول لكرة السلة رجال بنادى الاتحاد السكندرى نظيره الجزيرة فى إياب نهائى دورى مرتبط السلة فى المباراة التى ستجمع بينهما على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر. ويدخل الجزيرة بقيادة مديره الفنى محمد الكردانى المباراة بحثًا عن تعويض نتيجة مباراة الذهاب التى وقال «الكردانى» إنه اجتمع بلاعبى الفريق برفقة عمرو جزارين رئيس مجلس إدارة الجزيرة عقب مباراة الذهاب وحفزهم وطالبهم بتحقيق أكبر عدد من النقاط لتعويض نتيجة مباراة الرجال والمرتبط. وكان الاتحاد قد فاز على الجزيرة 88-76 فى ذهاب نهائى دورى المرتبط ، كما تغلب فريق مرتبط الاتحاد أيضا على الجزيرة 72 - 66 .

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