نادي مصر يلتقي الجونة في دور الـ32 للكأس

يخوض فريق نادى مصر بقيادة عبدالناصر محمد المدير الفنى مباراة قوية فى الساعة الخامسة مساء اليوم امام الجونة باستاد الكلية الحربية فى دور الـ 32 لكأس مصر .
واستعد فريق مصر للمباراة بشكل جيد خاصة وأن عبدالناصر محمد المدير الفنى يعرف جيدا فريق الجونة والذى نجح فى التعادل معه فى الدورى الممتاز منذ ايام قليلة عندما تقابل الفريقان فى الجولة الرابعة من الدورى الممتاز ، حيث خاض الفريق مرانا تكتيكيا عقب الفوز على وادىدجلة وأعلن الجهاز الفنى اكتمال قائمة الفريق وخلوها من الاصابات بعد تعافى أحمد محسن .
ومن المنتظر أن يخوض نادى مصر اللقاء بتشكيل يضم كلًا من :وليد توفيق فى حراسة المرمى وعلاء عطا وأحمد عبد الموجود وأحمد سعيد أوكا ومصطفى كالوشا فى الدفاع وهشام عبد الحميد ومصطفى سلطان ومحمود توبة وإسلام صلاح فى خط الوسط ويقود الهجوم أحمد الصعيدى ومصطفىسلطان .
فى حين يدخل الجونة اللقاء بقيادة الصيربى نيبوشا بحثا عن تصحيح المسار بعدما تلقى الفريق هزيمة قاسية أمام المقاولون العرب فى الدورى بالجولة السادسة والتى تأتى استمرارا لسلة النتائج السيئة للفريق والذى لم يحصد سوى 4 نقاط فقط فى 6 مباريات بالدورى وهو ما جعل مسؤولي نادى الجونة يدرسون إقالة نيبوشا.
ويعتمد نيبوشا على تشكيل يضم كلًا من :محمود الغرباوى فى حراسة المرمى ، وعمرو سعداوي، ومحمد نجيب، ولؤى وائل، وباسم على فى الدفاع، وأكرم توفيق، ومحمد محسن ليلة، وإسلام محارب، وعمرو بركات، فى خط الوسط ، وأحمد ريان، آلان تشيامابادى فى الهجوم.
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