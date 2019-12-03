50 لاعبًا في القائمة المبدئية للمنتخب الأولمبي في أوليمبياد طوكيو

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن القائمة المبدئية للفراعنة لأوليمبياد طوكيو 2020، تضم 50 لاعبًا، بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم"الفيفا".
قال غريب لـ "الوفد"، إنه سيرسل قائمة الـ50 لاعبًا للفيفا في شهر يونيو المقبل، على أنيتم تصفيتهم إلى 18 لاعبًا يشكلون القائمة الأساسية للمنتخب، بجانب 4 لاعبين إضافيين خارج القائمة يسافرون مع الفريق القومي إلى طوكيو تحسبًا لإصابة أي لاعب في القائمة الأساسية قبل البطولة.
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