الليلة.. الأهلي يخشى مفاجآت بني سويف في لقاء يجمعهما بعد غياب 45 عامًا

يلتقى فى السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء فريق الأهلى مع بنى سويف، أحد أندية دورى القسم الثانى، باستاد القاهرة فى دور الـ32 ببطولة كأس مصر فى مواجهة تقام من دون حضور جماهيري.

يتجدد الصدام بين الأهلى وبنى سويف بعد غياب 45 عامًا كاملة، ويشهد التاريخ على 4 لقاءات فقط بين الفريقين، فاز بها جميعًا الفريق الأحمر.. وكان اللقاء الأول بين الفريقين يوم 25 أكتوبر 1963 وفاز الأهلى بسداسية مقابل هدفين بهاتريك حلمى سليمان، وثنائية صالح سليم، وهدف آخر سجله إبراهيم المغربى، وأحرز لبنى سويف أحمد حنفى وحسن موسى.

كان اللقاء الثانى يوم 28 فبراير 1964 وفاز الأهلى بهدف وحيد سجله الراحل صالح سليم.. وأقيم اللقاء الثالث يوم 17 أكتوبر 1974 وفاز الأهلى بهدف أحمد عبدالباقى، كما أقيم اللقاء الرابع يوم 4 فبراير 1975 وتغلب الفريق الأحمر بثنائية مصطفى عبده.

ويسعى الأهلى لالتقاط الأنفاس بعد الهزيمة التى تلقاها الفريق أمام النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف فى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، كما أن الأهلى لديه مباراة مهمة ضد الهلال السودانى بالقاهرة يوم الجمعة المقبل بدورى الأبطال.

من المقرر أن يمنح السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، الفرصة للبدلاء فى ظل غياب بعض العناصر للإصابة، على رأسهم على معلول وحمدى فتحى ومحمد هانى وصالح جمعة.

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ويعتمد الأهلى على تشكيلة تضم الحارس شريف إكرامى، وأمامه الرباعى محمود وحيد وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأحمد فتحى فى خط الدفاع، وحسام عاشور والمالى أليو ديانج وأحمد الشيخ ووليد سليمان للوسط، وصلاح محسن والمغربى وليد أزارو للهجوم.

ويسعى بنى سويف بقيادة مدربه حسن موسى لتحقيق المفاجأة وتقديم عرض طيب أمام الأهلى،

ونشبت أزمة قبل اللقاء بعد أن رفض على سليم رئيس النادى فكرة خوض اللقاء اعتراضًا على بعض الأمور التنظيمية ولكنه تراجع عن الانسحاب.

ويعتمد بنى سويف على أبرز لاعبيه معتز محروس وكريم أشرف، وقال أبو المجد مصطفى، المدرب العام، إن فريقه يبحث عن تحقيق نتيجة طيبة فى لقاء الأهلي.

وعلى صعيد آخر، أعلن النادى الأهلى تقدمه بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف».. وحدد الأهلى أربعة طلبات من الكاف فى شكواه، بدأها بضرورة تطبيق تقنية الفيديو فى مختلف مراحل البطولات الأفريقية ابتداءً من الموسم الحالى، خصوصًا أن هذه التقنية أصبحت أحد بنود قانون اللعبة ولا يمكن تجاهلها.

طلب عدم تكرار تعيين الحكام أنفسهم لذات الفرق فى البطولة نفسها، بجانب ثالث طلبات الأهلى كانت ضرورة تعيين حكام النخبة أصحاب الخبرات التحكيمية فى القارة لإدارة المباريات ذات الحساسية بين الفرق المصنفة على المستوى الأفريقى، أما الطلب الرابع للأهلي، فيتمثل فى ضرورة التأكيد على اللجنة المكلفة باختيار الحكام لإدارة المباريات بالالتزام بالحيادية والشفافية، خصوصًا أن الأخطاء ذاتها تتكرر مع كل أزمة من دون مبرر واضح.