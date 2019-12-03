[ سامي النعاش : تصاعد أداء المنتخب سيفيدنا في التصفيات المزدوجة ]

أثنى مدرب المنتخب الوطني الأول، سامي النعاش، على أداء فريقه أمام المنتخب العراقي ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الـ24 المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، ووصفه بالمتصاعد.



وقال النعاش في مؤتمر صحفي: "أظهر المنتخب بعودة الحارس المصاب محمد إبراهيم توازنا في الأداء، لا ننكر أن المنتخب العراقي كان منقوصا بلاعب إلا أن هنالك تحسنا ملحوظا في أداء اللاعبين، وقد ساعد على ذلك خوض اللاعبين مباريات متواصلة ساهمت في رفع مستوى أدائهم".



وأضاف: "المباريات في كأس الخليج مختلفة وقوية، وساهمت في رفع أداء اللاعبين وهو ما سيساعدنا في المباريات التي تنتظرنا بتصفيات كأس آسيا".



وسجل لقاء اليمن والعراق تعادلاً سلبياً في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لخليجي 24، وذلك على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في الدوحة.





وغادر المنتخب الوطني الأول بطولة خليجي 24 الذي دخل مباراته الأخيرة خارجاً عن الحسابات، متذيل ترتيب المجموعة الأولى بنقطة وحيدة عقب مواجهته منتخب العراق التي تعادل معها سلبياً.

