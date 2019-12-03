رياضة | صحيفة إسبانية تكشف عن الوجه الآخر لـ"جريزمان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة إسبانية تكشف عن الوجه الآخر لـ"جريزمان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء أن نجم برشلونة تألق تألقا لافتا أمام أتليتكو مدريد في المواجهة التي أقيمت يوم الأحد الماضي بالدوري الإسباني.

صحيفة إسبانية تكشف عن الوجه الآخر لـ"جريزمان"

وحقق البارسا فوزا قاتلا على نظيره أتليتكو مدريد بهدف دون رد من توقيع ليونيل ميسي وذلك في ختام الجولة الخامسة عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني في اللقاء الذي أقيم على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

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وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "أنطوان جريزمان لعب مباراة قوية , لم يختبئ أبدا وعمل بشكل لا يوصف طوال 93 دقيقة كما هو الحال دائما، بآخر الثواني هو من قتل المباراة , تواجد بالدفاع وقدم المساندة".

واختتمت الصحيفة: "هجوميا تحرك كثيرا وفتح مساحات للزملاء ومنها جاء هدف ميسي الوحيد والذي أهدى برشلونة الفوز". .