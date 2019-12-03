رياضة | نجم ريال مدريد يحسم مصيره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يحسم مصيره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نجم ريال مدريد الإسباني عن مفاجأة جديدة بشأن مستقبله في الاستمرار مع فريقه في الموسم القادم.

وقال إبراهيم دياز في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية: "أن أكون في أفضل نادي في العالم هو حلم منذ أن كنت طفلًا ، مع التواضع و العمل الجاد سيأتي كل شيء".

وتابع : "لم أفكر أبدًا في المستقبل. لكن عندما يطلبك نادي مثل ريال مدريد تفكر حقًا في العودة إلى إسبانيا و اللعب في أفضل نادي في العالم و في التاريخ أيضًا ، لقد كان أمر مثيرًا للغاية و كنت أشعر بالسعادة الكبيرة ".

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وأضاف: "أحب الضغوطات و التحديات الكبيرة . التاريخ الذي صنعته و الذي سيتم صنعه ، هذه العبارة تلخص ما يدور حوله ريال مدريد و تظهر عظمة النادي ، عندما تأتي إلى هنا عليك أن تكون طموحًا وتريد أن تفوز و أنا أريد الفوز بكل شيء هذا الموسم".

واختتم نجم الريال: "كنت في حالة جيدة ثم أصبت و أصبحت خارج القائمة لفترة من الوقت ، لم يسبق لي أن عانيت من إصابات سيئة و لقد أصبحت في الماضي الآن ، الآن يجب أن أتطلع في المستقبل و ليس هناك شيء آخر ، أشعر أنني بحالة جيدة و بصدد العودة".