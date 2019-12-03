رياضة | تعليق جديد مثير من ميسي بعد التتويج بالكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق جديد مثير من ميسي بعد التتويج بالكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، جدلا على مواقع التواصل الإجتماعي بتعليق مثير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواقع الاجتماعي، عقب تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2019.

وكان حفل توزيع جائزة البالون دور لأفضل لاعب في العالم "الكرة الذهبية"، المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، قد انتهت مساء أمس الأثنين، بفوز الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بالجائزة، بعد منافسه شرسه مع فان دايك ورونالدو وماني.

نشر ليونيل ميسي صورة له رفقة أسرته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" معلقا عليها: "شكرا لمجلة فرانس فوتبول، والصحفيين اللذين قاموا بالتصويت لي".

وأضاف: "لم يكن بإمكاني الفوز بهذه الجائزة دون مساعدة زملائي في الفريق، سواء في نادي برشلونة أو المنتخب الأرجنتيني، ولهذا هذه الجائزة هي لهم ايضا.

وأختتم: "بالتأكيد أهدي الجائزة إلى عائلتي، التي تساعدني بدعمهم الكامل لي بشكل يومي".

6 القاب تاريخية للكرة الذهبية للأسطورة الأرجنتينية

حصد ليونيل ميسي لقب الكرة الذهبية للمرة الأولى في تاريخه عام 2009، بعد تفوقه علي لاعبا برشلونة الاسباني أندريس إنيستا و تشافي هيرنانديز، بالإضافة للبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي الحالي.

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ونجح في التتويج بالكرة الذهبية للمرة الثانية عام 2010، بعد التفوق على لاعبا برشلونة الاسباني مجددا اندريس انييستا وتشافي هرنانديز.

وواصل النجم الأرجنتيني هيمنته على الكرة الذهبية للعام الثالث على التوالي، بعدما تمكن من التتويج بلقبها في عام 2011، متفوقا على تشافي هيرنانديز لاعب وسط البلوجرانا والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي.

واستمر ليونيل في بسط سيطرته على الكرة الذهبية بالتتويج بها للمرة الرابعة على التوالي عام 2012، بعدما تفوق علي أندريس إنيستا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتوج ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2015 للمرة الخامسة في تاريخه، بتفوقه على الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي والبرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الحالي.

وفي النهاية تمكن ليونيل ميسي من العودة مساء أمس، من التتويج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه.