شكرا لقرائتكم جهاز الإسماعيلي الجديد يطالب لاعبى الدراويش باستعادة مسيرة الانتصارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد أعضاء الجهاز الفنى أن أى فريق معرض للوقوع فى النتائج السلبية لكن بالروح القتالية والرغبة لدى كل لاعب مع تصحيح الأخطاء ستعود الانتصارات سريعا.
كما طالب الجهاز الفنى اللاعبين بضرورة طى صفحة لقاء الاتحاد والتركيز على حصد الثلاث نقاط فى مواجهة طنطا المقرر لها غداً الاربعاء من أجل مصالحة الجماهير والسعى نحو تحقيق مركز مميز بجدول يليق باسم النادى الكبير.
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