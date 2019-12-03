شكرا لقرائتكم جهاز الإسماعيلي الجديد يطالب لاعبى الدراويش باستعادة مسيرة الانتصارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أعضاء الجهاز الفنى للإسماعيلى على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم باستعادة مسيرة الانتصارات على المستوى المحلى أمام طنطا بعد الإخفاق فى الجولة الماضية أمام الاتحاد السكندرى.

وتقرر عودة محمد محسن أبوجريشة للجهاز الفنى بعد قرار فسخ التعاقد مع الجهاز الفنى الصربى الذى ضم ميودراج يسيتش المدير الفنى وسيرديان المدرب المساعد فضلا عن بويان ستماتوفيتش مخطط الأحمال.

وأكد أعضاء الجهاز الفنى أن أى فريق معرض للوقوع فى النتائج السلبية لكن بالروح القتالية والرغبة لدى كل لاعب مع تصحيح الأخطاء ستعود الانتصارات سريعا.

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كما طالب الجهاز الفنى اللاعبين بضرورة طى صفحة لقاء الاتحاد والتركيز على حصد الثلاث نقاط فى مواجهة طنطا المقرر لها غداً الاربعاء من أجل مصالحة الجماهير والسعى نحو تحقيق مركز مميز بجدول يليق باسم النادى الكبير.

وأتم جهاز الدراويش فى ختام حديثه مع اللاعبين على أن المردود الذى يقدمه كل لاعب فى المران يتحدد على أساسه المشاركة ضمن صفوف الفريق من عدمها.