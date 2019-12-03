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جدة - عمرو شويل

on sport مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بدون تقطيع مشاهدة مباراة الأهلي ضد بني سويف مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

يواجه النادي الأهلي فريق بني سويف في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

ويرغب الأهلي في استغلال صحوته الكبيرة مع مدربه فايلر في تحقيق الانتصار والتواجد في الدور المقبل من البطولة.

on sport مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بدون تقطيع مشاهدة مباراة الأهلي ضد بني سويف مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، ويقدم الفريق الأحمر مع فايلر مستوي فني رائع للغاية لم تراه الجماهير منذ فترة كبيرة.

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وحقق الأهلي الفوز في أكثر من مباراة بأربعة أهداف، بل أضاع أكثر من ذلك، حيث أصبح يجيد حسم المباريات بشكل كبير دون الدخول في أي تعقيد.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر الان 3-12-2019 في كاس مصر live

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، ويبحث الأهلي عن التتويج باللقب الغائب منذ 2017، عندما فاز على المصري بهدفين مقابل هدف.

كان أحمد فتحي قد أحرز الهدف الثاني القاتل للنادي الأهلي بالدقائق الأخيرة من المباراة.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر الان 3-12-2019 في كاس مصر live

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، وسيحاول الأهلي أن يستغل فارق الخبرات والامكانيات في حسم الأمور مبكراً حتى لا يحدث أي أمر مفاجيء.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر الان 3-12-2019 في كاس مصر live



خاصة أن مثل هذه المباريات إذا لم تحسم مبكراً من الفريق صاحب الخبرة فستدخل في منحنى صعب للغاية، خاصة أن الفريق الآخر يكتسب الثقة بشكل كبير.