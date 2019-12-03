تعرف على الفرنسي “باتريس كارتيون” المدير الفني الجديد للزمالك خلفاً للصربي...

أعلن نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، تعيين مديراً فنياً جديداً للفريق، عقب النتائج السلبية التي حققها الزمالك خلال الفترة الماضية والتي هزت استقراره من خلال مدربه السابق الصربي ميتشو والذي تمت اقالته، وتعيين الفرنسي “باتريس كارتيون” بدلاً منه والمقرر أن يصل القاهرة اليوم الثلاثاء لتوقيع عقود تدريب الزمالك، ويذكر أن كارتيون هو المدير الفني السابق لفريق الرجاء المغربي.

ووفقاً لبيان رسمي، أعلنه نادي الزمالك عبر موقعه الإلكتروني، فيشارك “كارتيون” كلا من سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز كمدربين مساعدين ضمن الجهاز الفني الجديد للزمالك، بالإضافة إلى اليوناني أنطونيو مدرباً للأحمال، وقد استقر الزمالك على تعيين عمرو عبد السلام، مدرب حراس المرمى السابق لنادي الإنتاج الحربي والمنتخب الأوليمبي، ضمن طاقم المنتخب الفني الجديد.

من هو المدرب الفني الجديد للزمالك “باتريس كارتيون”

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هو مدافع كرة قد فرنسي معتزل، يبلغ من العمر 49 عام، وهو المدرب السابق لنادي الرجاء البيضاوي، وقد قام بتدريب الأهلي في الموسم الماضي 2018-2019، ونجح الأهلي معه في التأهل إلى نهائي دوري أبطال افريقيا، قبل خسارة اللقب أمام نادي الترجي التونسي.

كانت النتائج الأخيرة للزمالك سلبية وأثرت على الفريق، حيث خسر الزمالك في أول مبارياته في البطولة الأفريقية، أمام مازيمبي الكونغولي بثلاث أهداف مقابل لا شئ، وذلك بعدما خسر مباراته في الدوي المصري أمام انبي 2-1.

وفي السياق ذاته يخوض الزمالك مباراة في دور الـ 32 بكأس مصر أمام الشرقية الأربعاء 4 ديسمبر، وبعدها يستعد لإستضافة نادي أول أغسطس الأنجلوي في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري المجموعات ببطولة الأبطال، والمقرر اقامتها على ملعب نادي ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.