شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من الـIFAB تصل القاهرة الأسبوع المقبل لمعاينة الملاعب قبل تطبيق الـVAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل لجنة من الـIFAB إلى مصر الأسبوع المقبل، لمعاينة الملاعب التى سيتم فيها تطبيق تقنية الفيديو بعدما قرر اتحاد الكرة تطبيق التقنية فى مصر.

كان الـIFAB طلب زيادة عدد ساعات التدريب لحكام الفيديو في البروتوكول الذي أرسله اتحاد الكرة تمهيدًا لتطبيق التقنية في مصر.

وتضمن البروتوكول عدد ساعات مضغوطة للحكام، إلا الـIFAB اعترض وطلب زيادة فترات التدريب، وهو ما وافق عليه اتحاد الكرة.

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ويبذل مسئولو اتحاد الكرة جهدًا كبيرًا لتطبيق التقنية بداية من الدور الثاني للدوري خلال الموسم الحالي.

وتوصل اتحاد الكرة لاتفاق مع شركة إسبانية لتكون مسئولة عن توفير المعدات المطلوبة لتطبيق التقنية.

جدير بالذكر أن الـIFAB هي اختصار لـ The International Football Association Boardk، وهي جهة تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، ومسئولة عن تطبيق كل ما يخص القوانين في كرة القدم بما في ذلك الأمور المتعلقة بالتحكيم.