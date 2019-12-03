شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستهدف العودة للانتصارات عبر بوابة بنى سويف في الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اختباراً محلياً جديداً، عندما يستضيف فريق بنى سويف مساء اليوم الثلاثاء، وبالتحديد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على ستاد القاهرة الدولي، في المواجهة التي تأتى ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويرغب النادي الأهلي في مصالحة جماهيره وتعويض الخسارة الإفريقية المفاجئة أمام النجم الساحلي بهدف نظيف، في المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء الجمعة الماضي بملعب رادس، والتي حسمها النجم لصالحه بهدف نظيف، ورغم تحميل إدارة الأهلي مسئولية الهزيمة لحكم المباراة البتسواني بعد طرده أيمن أشرف مدافع الفريق ليضطر الفريق الأحمر للعب بعشرة لاعبين قرابة الـ80 دقيق،. إلا أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر طالب اللاعبين بتعويض الخسارة أمام بطل تونس من أجل استعادة التوازن قبل مباراة الهلال السوداني المرتقبة، المقرر اقامتها الجمعة المقبل على ستاد السلام، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

ويخطط الأهلي في مواجهة بنى سويف لاستعادة نغمة الانتصارات، خاصة وأن الفريق قبل مواجهة النجم الساحلي لم يتعرض الفريق لأى هزيمة، ويحتل الفريق صدارة بطولة الدوري العام، إلا أن الفريق الأحمر يعاني من غياب عدداً من نجومه بداعي الإصابة على رأسهم التونسي علي معلول الذي أصيب خلال مواجهة النجم الأخيرة ويحتاج لفترة علاج لن تقل عن 10 أيام، ومحمود متولى وكريم نيدفيد ومحمد محمود.

من جانبه عقد فايلر جلسة فنية مع اللاعبين طالبهم خلالها بضرورة إغلاق الملف الإفريقي، مؤكداً أن مسابقة كأس مصر تبقى ذات طبيعة خاصة، نظرا لأنها لا تقبل القسمة على اثنين، ولا تمتلك الأندية فرصة التعويض فيها، فضلا عن المفاجآت التي تشهدها أدوارها الأولى وتحديداً للفرق الكبيرة.

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وشدد فايلر للاعبين خلال الجلسة أيضا على ضرورة عدم الانشغال بأية أمور تتعلق بالملف الإفريقي ومباراة الهلال السوداني، وأن يكون التركيز موجها فقط لمباراة بني سويف من خلال التعامل مع كل مباراة على حدة وهو النظام المتبع داخل الفريق منذ تولى فايلر المسئولية الفنية خلفاً لمارتن لاسارتي المدير الفني السابق.

وعلى الجانب الآخر يرفض فريق بنى سويف بقيادة مديره الفني حسن موسى الاستسلام في مواجهة الأهلي، حيث يسعى الفريق لتحقيق المفاجأة بإقصاء بطل الدوري الموسم الماضي.

ويملك فريق بنى سويف في جعبته ببطولة دوري الممتاز ب 13 نقطة جمعهم من 6 مباريات بعد فوزه في 3 مباريات وتعادل في مباراة وخسر أخرى، ولازال لديه مباراة مؤجلة، وينافس بنى سويف على بطاقة الصعود في مجموعة الصعيد، حيث يحتل الفريق حالياً المركز الثاني خلف البنك الأهلي المتصدر