شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 فيما يلي آخر تحديث لأسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم الثلاثاء.

الوحدة ريال يمني دولار أمريكي الذهب عيار 24 280.2. 27 ريالًا 47.86 $ الذهب عيار 22 25.005.09 ريالًا 43.87$ Advertisements الذهب عيار 21 23.871.6 ريالات 41.88 $ الذهب عيار 18 20.475.03 ريالاً 35.89$ أوقية الذهب 848.160 ريالًا 1.488 $ كيلو الذهب 27.279.63 ريالًا 47.859 $

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