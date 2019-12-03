شكرا لقرائتكم القيعي: هناك مؤامرة تحكيمية على الأهلى فى افريقيا منذ 3 سنوات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات لمجلس إدارة الأهلي، أن الفريق تعرض لظلم تحكيمي خلال مباراة النجم الساحلي الماضية، مشيراً إلى أن الأحمر خسر بنفس سيناريو مباراة الترجي التونسي الشهيرة بـ "يد إينرامو" .

وكان الأهلي قد خسر من النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف يوم الجمعة الماضي في الجولة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

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وقال القيعي عبر برنامج ملك وكتابة "هناك عمل يتم خارج الملعب والنية واضحة"، موضحاً "الأهلي كان الأقوى ولكن كل اللاعبين خرجوا عن تركيزهم بسبب الحكم ".

وأضاف القيعي ، أن الأهلي تعرض لظلم تحكيمي فادح منذ 3 سنوات ، متسائلاً لماذا أصحاب النفوذ المصري لا يتواجدون لجلب الحقوق مثل الأندية التونسية، مؤكداً أن الفريق يريد حقه ليس أكثر .