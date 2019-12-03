شكرا لقرائتكم سلة الاتحاد يواجه الجزيرة لدروى مرتبط السلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى اليوم فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى مع نظيره الجزيرة ، بصالة الشباب و الرياضة بأكتوبر ، فى لقاء العودة بمنافسات دورى مرتبط كرة السلة .

وكانت مباراة الذهاب قد شهدت تغلب زعيم الثغر على الجزيرة ، فى خطوة لعودة الفريق السكندرى إلى منصة البطولات المحلية ، بعد غياب سنوات .

وتنافس على المركز الثالث و الرابع فريقى الأهلى و الزمالك ، حيث تغلب الفريق الأحمر على الأبيض فى مباراة الذهاب على مستوى الكبار و المرتبط .

ومن المفارقات غياب القطبين عن المنافسة على اللقب المحلى ، لأول مرة وسط ذهول تعجب متابعى اللعبة .