شكرا لقرائتكم سلة الاتحاد يواجه الجزيرة لدروى مرتبط السلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكانت مباراة الذهاب قد شهدت تغلب زعيم الثغر على الجزيرة ، فى خطوة لعودة الفريق السكندرى إلى منصة البطولات المحلية ، بعد غياب سنوات .
وتنافس على المركز الثالث و الرابع فريقى الأهلى و الزمالك ، حيث تغلب الفريق الأحمر على الأبيض فى مباراة الذهاب على مستوى الكبار و المرتبط .
ومن المفارقات غياب القطبين عن المنافسة على اللقب المحلى ، لأول مرة وسط ذهول تعجب متابعى اللعبة .
كانت هذه تفاصيل خبر سلة الاتحاد يواجه الجزيرة لدروى مرتبط السلة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.