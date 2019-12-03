شكرا لقرائتكم نادى مصر يواجه الجونة ببطولة كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف نادى مصر نظيره الجونة فى تمام الخامسة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات الكأس

ويدخل الفريقين مباراة اليوم بحثاً عن دفعة معنوية بعد النتائج المتراجعة فى بطولة الدوري حيث يحتل نادى مصر المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى ثلاثة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه ستة أهداف فيما يحتل الجونة المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى مثله وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه هدف وتلقت شباكه ثمانية أهداف.

ويدخل نادى مصر مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما فاز على وادى دجلة بهدف دون رد فى أخر ظهور له بمسابقة الدوري بينما تلقى الجونة هزيمة ثقيلة من الاهلى برباعية دون رد .

وانتهت مباريات الدور التمهيدى الثالث لبطولة كأس مصر التى أقيمت خلال الفترة بين 20 نوفمبر الجارى وحتى الثالث والعشرين من الشهر ذاته.

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وتوج الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بلقب بطولة الكأس الموسم الماضي، عقب التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بـ3 أهداف دون رد، أحرزهم يوسف أوباما والمغربي أشرف بن شرقي هدفين.

ويقع فى طريق الزمالك ببطولة كأس مصر فرق سموحة ووادى دجلة ومصر المقاصة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز فى حال الفوز بمباريات كأس مصر.

بينما سيكون طريق الأهلي فى كأس مصر فرق إنبي والاتحاد السكندرى والإنتاج الحربى وأسوان والمقاولون والمصري.