فتح حجز تذاكر مباراة الأهلى والهلال السودانى اليوم عبر تطبيق تذكرتى والـFAN ID

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ اليوم الثلاثاء فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الأهلي وفريق الهلال السودانى والتي تأتي في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا، من خلال موقع الحجز الالكترونى الخاص ببطاقة جمهور النادى الأهلى وموقع شركة تذكرتى. وتبلغ القيمة المادية لتذكرة الدرجة الثالثة يسار 50 جنيها و75 للدرجة الثانيه و100 جنيه للدرجة الأولى يسار، و200 جنيه للمقصورة الجانبية و300 للمقصورة الرئيسية. وتقرر عدم استلام التذاكر دون وجود "فان اى دى" الخاص بالمشجع الذى يتم استخراجه من موقع تذكرتى.

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