الاتحاد السكندرى ينافس الجزيرة على لقب دورى السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى مع نظيره الجزيرة ، بصالة الشباب و الرياضة بأكتوبر ، فى لقاء العودة بمنافسات دورى مرتبط كرة السلة .
وكانت مباراة الذهاب قد شهدت تغلب زعيم الثغر على الجزيرة ، فى خطوة لعودة الفريق السكندرى إلى منصة البطولات المحلية ، بعد غياب سنوات .
وتنافس على المركز الثالث و الرابع فريقى الأهلى و الزمالك ، حيث تغلب الفريق الأحمر على الأبيض فى مباراة الذهاب على مستوى الكبار و المرتبط .
ومن المفارقات غياب القطبين عن المنافسة على اللقب المحلى ، لأول مرة وسط ذهول تعجب متابعى اللعبة .
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