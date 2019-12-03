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الاتحاد السكندرى ينافس الجزيرة على لقب دورى السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى مع نظيره الجزيرة ، بصالة الشباب و بأكتوبر ، فى لقاء العودة بمنافسات دورى مرتبط كرة السلة .

وكانت مباراة الذهاب قد شهدت تغلب زعيم الثغر على الجزيرة ، فى خطوة لعودة الفريق السكندرى إلى منصة البطولات المحلية ، بعد غياب سنوات .

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وتنافس على المركز الثالث و الرابع فريقى الأهلى و الزمالك ، حيث تغلب الفريق الأحمر على الأبيض فى مباراة الذهاب على مستوى الكبار و المرتبط .

ومن المفارقات غياب القطبين عن المنافسة على اللقب المحلى ، لأول مرة وسط ذهول تعجب متابعى اللعبة .

 

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