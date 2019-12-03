شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس اليد يناقش الاستعدادات النهائية لأمم إفريقيا فى اجتماع اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر وديتين أمام البحرين يومى 16 و18 ديسمبر الجارى بالقاهر قبل التوجه إلى أوروبا لمواجهة صربيا يومى 26و 28 ويسدل بها الستار على استعدادات شهر ديسمبر.
ويختتم الفراعنة برنامجهم قبل السفر لتونس في يناير المقبل بوديتين من العيار الثقيل، عندما يواجه المنتخب السويدي العملاق يومي 5 و7 يناير، ثم يعود المنتخب للقاهرة يوم 9 ويستمر بها حتي موعد السفر لتونس يوم 14 من الشهر نفسه لخوض غمار منافسات أمم أفريقيا.
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