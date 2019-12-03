اليوم.. حجز تذاكر مباراة الأهلي والهلال السودانى عبر "تذكرتي "

يفتح اليوم الثلاثاء باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الأهلي وفريق الهلال السودانى والتي تأتي في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة أفريقيا، من خلال موقع الحجز الإلكترونى الخاص ببطاقة جمهور النادى الأهلى وموقع شركة تذكرتى . موقع الحجز الإلكترونى الخاص ببطاقة جمهور النادى الأهلى وموقع شركة تذكرتى . وتبلغ القيمة المادية لتذكرة الدرجة الثالثة يسار 50 جنيها و75 للدرجة الثانية و100 جنيه للدرجة الأولى يسار، و200 جنيه للمقصورة الجانبية و300للمقصورة الرئيسية . 50 جنيها و75 للدرجة الثانية و100 جنيه للدرجة الأولى يسار، و200 جنيه للمقصورة الجانبية و300للمقصورة الرئيسية . وتقرر عدم استلام التذاكر دون وجود "فان اى دى" الخاص بالمشجع الذى يتم استخراجه من موقع تذكرتى.

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