رياضة | لاعب برشلونة: ريال مدريد ليس منافسة لنا فقط علي الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب برشلونة: ريال مدريد ليس منافسة لنا فقط علي الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر سيرجو روبيرتو مدافع نادي برشلونة عن سعادته البالغة بعد الفوز علي حساب نادي اتلتيكو مدريد بالعاصمة الإسبانية مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو الدولي وصعود الفريق الي صدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز رفقة نادي ريال مدريد.

وقال اللاعب الدولي الاسباني مدافع نادي برشلونة سيرجي روبيرتو:" قدمنا مباراة جيدة جدا أمام خصم صعب و قوي في أول 25 دقيقة واجهنا العديد من الصعوبات ضغطوا كثيرا وخسرنا بعض الكرات كانت لديهم فرصتان سانحتان للتهديف وكانت لدينا فرصة على العارضة في الشوط الثاني سيطرنا أكثر على المباراة خلقنا العديد من الفرص أتلتيكو مدريد كان يريد الحسم في بداية المباراة كنا نغرف أنهم سيضغطوننا كثيرا، كان علينا أن ننتشر بصورة أكبر".

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وأضاف اللاعب الدولي الاسباني:" الفوز هو عمل كل الفريق وليش شخص صحيح أن شتيجن تصدى للعديد من الكرات، وكان هذا ممتازا وليو ميسي حسم العديد من الكرات وسجل هدفا ولكن هذا هو عمل الفريق ككل نتعلم العديد من الأمور خلال المباريات عانينا في أول المباراة هذا هو الدوري الاسباني وهذه هي المباريات في مثل هذه الملاعب القوية".

واختتم روبيرتو تصريحاته قائلا:" ليس ريال مدريد فقط هو منافسنا علي بطولة الدوري الاسباني الممتاز هذا الموسم هناك إشبيلية و ايضا أتلتيكو مدريد رغم الخسارة".

وكان نادي برشلونة قد حقق فوزا هاما خارج ارضه علي حساب نظيره نادي اتلتيكو مدريد بنتيجة هدف مقابل لاشئ سجله النجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي ليقود الفريق الكتالوني لاحتلال صدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز.