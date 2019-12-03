رياضة | تعرف علي النادي الذي يرغب بوكيتينو تدريبه خلال الفترة المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف علي النادي الذي يرغب بوكيتينو تدريبه خلال الفترة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لنادي توتنهام الإنجليزي، في تدريب نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي حيث ينتظر اتصالاً من إدارة نادي مانشستر يونايتد، الذي ارتبط به لعديد الفترات في السنوات الأخيرة الماضية لتدريبه.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي الشهير أن ماوريسيو بوكيتينو رحل عن القيادة الفنية لفريق توتنهام هوتسبير عقب نتائج سلبية للفريق هذا الموسم ليتولي البرتغالي جوزيه مورينيو منصب المدير الفني للسبيرز لذا يرغب الأرجنتيني في خوض تجربة جديدة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " وتحدي كبير مع نادي مثل مانشستر يونايتد الإنجليزي.

يذكر أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يمر بسلسلة من النتائج السلبية المستمرة منذ بداية هذا الموسم حيث يتعرض مدربه النرويجي أولي جونار سولسكاير لضغوطات متزايدة خلال الآونة الأخيرة في الدوري الدوري الانجليزي الممتاز و بطولة الدوري الاوربي ويواجه خطر الإقالة في الفترة القادمة.

ويستعد نادي مانشستر يونايتد لخوض لمباراتين من العيار الثقيل أمام توتنهام هوتسبير، ومانشستر سيتي خلال الجولة الخامسة عشر والسادسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " ، ويحتل اليونايتد المركز التاسع بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 18 نقطة بعد التعادل علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره فريق استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه بنتيجة 2 / 2 في الجولة الماضية من عمر البطولة الإنجليزية.