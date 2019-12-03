رياضة | بعد نهاية حفل الكرة الذهبية.. محمد صلاح يدخل تاريخ العرب برقم قياسي جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد نهاية حفل الكرة الذهبية.. محمد صلاح يدخل تاريخ العرب برقم قياسي جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار مساء أمس الأثنين، على حفل الكرة الذهبية "Ballon D'Or" لأفضل لاعب في العالم عم 2019، التى تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، بحضور عدد كبير من اللاعبين القدامى ونجوم كرة القدم الحاليين من بينهم محمد صلاح، بالإضافة إلى بعض رؤساء الأندية والمديرين الفنيين لكبار الأندية والمنتخبات.

وشهد الحفل حصول ليونيل ميسي على جائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، بعد حصوله على المركز الأول، متفوقا على الثنائي الهولندي فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى حصول الدولي المصري محمد صلاح على المركز الخامس في القائمة.

بعد نهاية حفل الكرة الذهبية.. محمد صلاح يدخل تاريخ العرب برقم قياسي جديد

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