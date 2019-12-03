رياضة | ميسي يتفوق على بنزيما بالدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يتفوق على بنزيما بالدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة يتربع على عرش صدارة قائمة أفضل صانعي الأهداف في الدوري الإسباني في الموسم الحالي وتفوق على كريم بنزيما نجم هجوم ريال مدريد الذي جاء في المركز الثاني.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن بنزيما وميسي يتنافسان على لقب البيتشيتشي (هداف الليجا) هذا الموسم، حيث يتربع بنزيما على الصدارة برصيد 10 أهداف بينما حل ميسي في المركز الثاني برصيد 8 أهداف لكن الصراع بينهما لا يقتصر على تسجيل الاهداف بل وعلى صناعتها أيضاً.

وكشفت التقارير الصحفية أن ميسي صنع 5 أهداف في بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي على الرغم من أنه غاب عن المباريات الأولى في الموسم الحالي بسبب الإصابة، حيث لم يخض فقط سوى 8 مباريات.

وأفادت التقارير الصحفية بأن كريم بنزيما يحتل المركز الثاني برصيد 4 تمريرات حاسمة ويشاركه في هذا الرقم كلا من زميليه لوكا مودريتش وداني كارفاخال بالإضافة إلى مونتورو نجم غرناطة، وإيفير بانيجا نجم إشبيلية ومارتن أوديجارد نجم ريال مدريد المعار إلى ريال سوسيداد.

وأوضحت التقارير الصحفية أنه سيكون من الصعب على جميع اللاعبين منافسة ميسي في صناعة الأهداف ما لم يتعرض لإصابة طويلة فهو دائماً ما ينهي الموسم في المركز الأول في السنوات العشرة الأخيرة علماً بأنه صنع 14 هدفاً في الموسم الماضي في بطولة الدوري الإسباني فقط.

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وذكرت تقارير صحفية إسبانية في الشهر الماضي أن الأوروجواياني فيدي فالفيردي نجم وسط ريال مدريد أثبت صحة قرار إدارة الملكي بتجديد عقده الذي كان من المقرر أن ينتهي في صيف 2021.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن إدارة ريال مدريد جددت الصيف الماضي بعد التشاور مع زين الدين زيدان المدير الفني عقد النجم الأورجواياني فيدي فالفيردي لينتهي في صيف 2025 مع تحصينه بشرط جزائي ضخم يبلغ 750 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فالفيردي نجح مؤخرًا في انتزاع مركز أساسي في تشكيل الملكي وأنسى النادي ولو مؤقتًا فشل صفقة ضم الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الشرط الجزائي لفالفيردي يفوق نظيره في عقد ليونيل ميسي أسطورة برشلونة والذي يبلغ 700 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النجم الأوروجواياني يحظى بثقة جماهير سانتياجو برنابيو بعد أن أصبح مؤخرًا أساسيًا على حساب الكرواتي لوكا مودريتش.