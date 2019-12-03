شكرا لقرائتكم اتحاد كرة اليد يجتمع اليوم من اجل لاستعدادات النهائية قبل خوض أمم أفريقيا 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد اجتماع مجلس إدارة اليوم الثلاثاء، للوقوف على الاستعدادات النهائية للمنتخب الأول قبل خوض أمم أفريقيا 2020 بتونس يناير المقبل والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر وديتين أمام البحرين يومى 16 و18 ديسمبر الجارى بالقاهر قبل التوجه إلى أوروبا لمواجهة صربيا يومى 26و 28 ويسدل بها الستار على استعدادات شهر ديسمبر.

ويختتم الفراعنة برنامجهم قبل السفر لتونس في يناير المقبل بوديتين من العيار الثقيل، عندما يواجه المنتخب السويدي العملاق يومي 5 و7 يناير، ثم يعود المنتخب للقاهرة يوم 9 ويستمر بها حتي موعد السفر لتونس يوم 14 من الشهر نفسه لخوض غمار منافسات أمم أفريقيا.