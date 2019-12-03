اخبار الرياضه

الزمالك يدخل الليلة معسكر مواجهة الشرقية فى الكأس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل الليلة معسكر مواجهة الشرقية فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الزمالك، اليوم الثلاثاء، معسكرًا مغلقًا، استعدادًا لمواجهة الشرقية، التى ستقام غدًا الأربعاء، فى منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وكان مجلس الزمالك قد قرر رحيل الصربى ميتشو عن قيادة الفريق بعد النتائج السلبية التى لحقت بالفريق بداية من خسارة السوبر أمام الأهلى وصولاً للهزيمة الثانية على التوالى التى لحقت بالفريق الأبيض أمام مازيمبى فى دورى أبطال أفريقيا والتى جاءت بعد الخسارة من إنبى فى الدورى، ما جعل مرتضى منصور يعرب عن استياءه الشديد من الصربى ميتشو وأداء اللاعبين وطالب لاعبى الفريق بالقتال فى الملعب وتقديم أداء رجولى.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يدخل الليلة معسكر مواجهة الشرقية فى الكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا