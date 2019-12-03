شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل الليلة معسكر مواجهة الشرقية فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الزمالك، اليوم الثلاثاء، معسكرًا مغلقًا، استعدادًا لمواجهة الشرقية، التى ستقام غدًا الأربعاء، فى منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وكان مجلس الزمالك قد قرر رحيل الصربى ميتشو عن قيادة الفريق بعد النتائج السلبية التى لحقت بالفريق بداية من خسارة السوبر أمام الأهلى وصولاً للهزيمة الثانية على التوالى التى لحقت بالفريق الأبيض أمام مازيمبى فى دورى أبطال أفريقيا والتى جاءت بعد الخسارة من إنبى فى الدورى، ما جعل مرتضى منصور يعرب عن استياءه الشديد من الصربى ميتشو وأداء اللاعبين وطالب لاعبى الفريق بالقتال فى الملعب وتقديم أداء رجولى.