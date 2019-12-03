شكرا لقرائتكم اليوم 6 مباريات بدورى القسم الثانى.. تعرف عليهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام اليوم 6 مباريات قوية 4 منها فى الجولة السابعة بالمجموعة الثالثة ، واثنتين فى الجولة السادسة للمجموعة الثانية ، فعلى ملعبه يستضيف غزل المحلة بقيادة خالد عيد نظيره الرجاء فى اللقاء الأول لأحمد سارى كمدير فنى للفريق المطروحى بعد رحيله عن دمنهور .

يدخل المحلة اللقاء فى المركز الثالث للمجموعة برصيد 11 نقطة بعد الفوز الغالى الذى حققه الفريق الأسبوع الماضى خارج ملعبه على دمنهور بثلاثية نظيفة ، فى الوقت الذى يحاول فيه أحمد سارى إثبات نفسه مع الرجاء فى اللقاء الأول له خاصة وأن اخر لقاءاته مع دمنهور كانت الهزيمة من المحلة .

كما يخرج بلدية المحلة المنتشى بأخر فوزين تحت قيادة رضا عبد العال لمواجهة مالية كفر الزيات صاحب المركز الاخير للمجموعة فى لقاء سهل نسبيا لأصحاب المحلة الباحثين عن الثلاث نقاط للتقدم اكثر نحو المنافسة على الصعود ، كما يلتقى دكرنس مع دمنهور فى لقاء صعب للطرفين فأصحاب الأرض يمتلكون 10 نقاط بالرغم من صعودهم فى الموسم الحالى من الدرجة الثالثة للثانية إلا أنهم نجحوا فى الصمود وتحقيق عدد من الإنتصارات ، بينما توقف رصيد الضيوف عند 11 نقطة بعد الخسارة من المحلة ورحيل المدير الفنى والتعاقد مع خالد القماش كمديرا فنيا للفريق .

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فى الوقت الذى يستضيف فيه الحمام المتعثر نظيره أبو قير للأسمدة بقيادة علاء نوح فى لقاء يبحث فيه الفريقان عن الفوز فأصحاب الأرض يحتلون المركز العاشر برصيد 10 نقاط ، بينما يحتل أبو قير للأسمدة المركز السادس برصيد 9 نقاط .

وفى المجموعة الثانية تقام مباراتين حيث يستضيف بتروجت نظيره القناة على ستاد بتروسبورت فى لقاء صعب للطرفين فأبناء الفريق البترولى يسعون لحصد الثلاث نقاط للهروب من المؤخرة والدخول ضمن الأندية التى تنافس على الصعود ، بينما يحاول القناة التعبير عن نفسه وخطف الثلاث نقاط .

كما يلتقى المريخ البورسعيدى بقيادة محمد ياسين نظيره النجوم الذى خسر فى أخر مبارياته أمام النصر بهدف مقابل للاشئ وهو ما أدى لتجمد رصيده عند 8 نقاط فى المركز الرابع .