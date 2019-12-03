شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى الجولة الـ 13 بدورى مرتبط كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم الثلاثاء مواجهات قوية فى اطار الجولة ال 13 بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2019 /2020 .

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، أصحاب الجياد مع الزمالك و سموحة مع البنك الأهلى و سبورتنج مع الجزيرة و6 أكتوبر مع الزهور و الأهلى مع محافظة الفيوم و المعادى مع الحوار و الطيران مع جزيرة الورد و الأوليمبى مع حدائق الأهرام و هليوبوليس مع طلائع الجيش .

فيما تم تقديم الجولة ال 14 لتقام يوم الجمعة بدلا من الثلاثاء المقبل بلقاءات بين كلا من ، البنك الأهلى مع الزمالك و أصحاب الجياد مع سبورتنج و سموحة مع 6 أكتوبر و الجزيرة مع الأهلى والزهور مع المعادى و محافظة الفيوم مع الطيران و الحوار مع الأوليمبى وجزيرة الورد مع هليوبوليس وحدائق الأهرام مع طلائع الجيش .