شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى الجولة الـ 13 بدورى مرتبط كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، أصحاب الجياد مع الزمالك و سموحة مع البنك الأهلى و سبورتنج مع الجزيرة و6 أكتوبر مع الزهور و الأهلى مع محافظة الفيوم و المعادى مع الحوار و الطيران مع جزيرة الورد و الأوليمبى مع حدائق الأهرام و هليوبوليس مع طلائع الجيش .
فيما تم تقديم الجولة ال 14 لتقام يوم الجمعة بدلا من الثلاثاء المقبل بلقاءات بين كلا من ، البنك الأهلى مع الزمالك و أصحاب الجياد مع سبورتنج و سموحة مع 6 أكتوبر و الجزيرة مع الأهلى والزهور مع المعادى و محافظة الفيوم مع الطيران و الحوار مع الأوليمبى وجزيرة الورد مع هليوبوليس وحدائق الأهرام مع طلائع الجيش .
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