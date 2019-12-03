شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلى ينهى استعداداته لمواجهة طنطا بقيادة السلحدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم الثلاثاء فريق الاسماعيلى بقيادة ادهم السلحدار استعداداته لمواجهة طنطا المقرر لها الخامسة عصر غداً الاربعاء على ستاد الاسماعيلية والمؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري.

ويستعيد الدراويش جهود أحمد مدبولى لاعب الفريق فى مباراة طنطا بعد غيابه عن مواجهة زعيم الثغر بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث.

وقرر مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة ابراهيم عثمان إقالة الصربي ميودراج يستيتش المدير الفني للفريق من منصبه بعد الخسارة من الاتحاد السكندري وتعيين أدهم السلحدار المدرب العام مديراً فنياً بشكل مؤقت فى مباراة طنطا .

انتهت رحلة الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للإسماعيلى مع الدراويش بعد قرار مجلس الإدارة بفسخ التعاقد بين الطرفين عقب الهزيمة من الاتحاد السكندرى فى الدوري ، ويبذل مجلس ادارة القلعة الصفراء جهود مكثفة لإقناع المدرب الصربى بالتنازل عن الشرط الجزائى فى عقده والمقدر بقيمة راتب شهر .

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وأمضى ميودراج 93 يوماً فى قيادة الدراويش حيث تولى المسئولية فى 31 أغسطس الماضى وقاد الفريق الأصفر فى 5 مباريات محلية بالدوري فاز فى مباراتين وخسر ثلاثة وحصد 6 نقاط وسجل الفريق تحت قيادته 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ليقبع فى المركز الثانى عشر بجدول المسابقة .

بينما قاد ميودراج الدراويش للتأهل لدور الثمانية بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" حيث قاد الفريق للفوز على أهلى بنى غازى الليبى 4-2 ثم الخسارة فى مباراة العودة من نفس الفريق 1-0 ثم الفوز على الجزيرة الاماراتى ذهاباً وإياباً بنفس النتيجة هدفين دون رد

وإجمالا قاد ميودراج الاسماعيلى فى 9 مباريات فاز فى 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات ولم يعرف التعادل ، وسجل الفريق تحت قيادته 11 هدفاً وتلقت الشباك الصفراء فى عهده 10 أهداف .