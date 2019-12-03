منتخب الصالات يتوجه للسعودية اليوم لمواجهتها وديا 6 و7 ديسمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوجه بعثة المنتخب الوطني لكرة الصالات، للمملكة السعودية فجر اليوم الثلاثاء لأداء مباراتين وديتين أمام المنتخب السعودي الشقيق يومي 6 و 7 ديسمبر الجارى على أن تعود البعثة للقاهرة يوم 8 ديسمبر.

ويأتى المعسكر ضمن استعدادات المنتخب المصري لخوض منافسات بطولة الأمم الافريقية المغرب 2020 في يناير القادم. يترأس بعثة المنتخب الوطني الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف على كرة الصالات. Advertisements وانتظم منتخب الفراعنة بقيادة هشام صالح المدير الفني في معسكر مغلق تمهيدا للسفر للاراضي السعودية يضم كل من جمال عبد الناصر ومحمود عبد الوهاب وعبدالرحمن عباس واحمد عبدالقادر وابراهيم مجدي ومحمد سعيد وعبدالرحمن عيد ومحمد عب، الحميد وابراهيم عوض وطارق حسن ومحمد منصور وصلاح منصور وصلاح حسني ومؤمن حمدان وخالد عبدالله ومصطفي عيد وصابر متولي ومصطفي عبدالمجيد وعلي رمضان. ويقود منتخبنا جهاز فني بقيادة هشام صالح ويعاونه نادر رشاد مدرب عام وايمن عبدالرحمن مدرب حراس مرمى ونواف الوجيه مدير إدارى و.عادل الحداد طبيب فريق وهانى درويش أخصائى علاج طبيعى.

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