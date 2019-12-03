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محمود علاء يتوسط لإنهاء أزمة النقاز فى الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل محمود علاء، مدافع الزمالك، مع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق الذى فسخ عقده مع النادي، من أجل الحضور لمقر النادي اليوم الثلاثاء، وحل إدمان مع إدارة النادي وسحب شكواه للتراجع عن فسخ عقده.

 

وجاء تواصل محمود علاء بعد حديثه مع مرتضي منصور رئيس النادي وأمير مرتضي المشرف على الكرة، من أجل إنهاء أزمة زميله للعودة إلى الفريق بصورة طبيعية، بعد تعاهد جميع اللاعبين في جلسة مرتضي منصور على فتح صفحة جديدة فى المرحلة المقبلة.

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