شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يتوسط لإنهاء أزمة النقاز فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
وجاء تواصل محمود علاء بعد حديثه مع مرتضي منصور رئيس النادي وأمير مرتضي المشرف على الكرة، من أجل إنهاء أزمة زميله للعودة إلى الفريق بصورة طبيعية، بعد تعاهد جميع اللاعبين في جلسة مرتضي منصور على فتح صفحة جديدة فى المرحلة المقبلة.
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