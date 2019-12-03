شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى: الأهلى خسر أمام النجم الساحلى من خارج الملعب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدلى القيعى، مستشار التسويق والتعاقدات لمجلس إدارة الأهلي، أن الفريق تعرض لظلم تحكيمى خلال مباراة النجم الساحلى الماضية، مشيراً إلى أن الأحمر خسر بنفس سيناريو مباراة الترجى التونسى الشهيرة بـ"يد إينرامو".
وكان الأهلى قد خسر من النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف يوم الجمعة الماضى، فى الجولة الأولى لدورى أبطال أفريقيا.
وقال القيعى عبر برنامج ملك وكتابة: "هناك عمل يتم خارج الملعب والنية واضحة"، موضحا: "الأهلى كان الأقوى ولكن كل اللاعبين خرجوا عن تركيزهم بسبب الحكم ".
وأضاف القيعى أن الأهلى يتعرض لظلم تحكيمى فادح منذ 3 سنوات، متسائلا لماذا أصحاب النفوذ المصرى لا يتواجدون لجلب الحقوق مثل الأندية التونسية، مؤكدا أن الفريق يريد حقه ليس أكثر.
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